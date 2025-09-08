Ofrecen locales en pabellón comercial

Un total de 40 locales comerciales permanecen disponibles en el proyecto Pabellón Altamira, complejo que se construye sobre la Avenida de la Industria, a la altura de la colonia Miramar, informó Claudia Fernández Pecero, secretaria de Desarrollo Económico del municipio.

La funcionaria destacó que los espacios aún en comercialización representan una oportunidad de inversión para empresarios locales y foráneos, pues se ubican en una de las zonas con mayor flujo vehicular y de crecimiento urbano del sur de Tamaulipas.

"El Pabellón Altamira está diseñado para convertirse en un punto estratégico de comercio y servicios. Los locales tendrán excelente plusvalía debido a la ubicación y al desarrollo industrial y habitacional que vive la ciudad", señaló Fernández Pecero.

El proyecto forma parte del plan municipal de impulso económico que busca diversificar la oferta comercial y atraer nuevas inversiones, aprovechando la cercanía con el puerto industrial y los corredores carreteros hacia Tampico, Madero y González.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, la operación del Pabellón generará más de 300 empleos directos e indirectos, además de dinamizar la economía en giros como alimentos, servicios financieros, tecnología, salud y entretenimiento.

Actualmente, Altamira registra un crecimiento sostenido en la apertura de negocios, impulsado por la llegada de nuevas cadenas nacionales y franquicias, lo que coloca a la ciudad como uno de los polos de mayor atracción en la zona conurbada sur de Tamaulipas.

El gobierno municipal invitó a los interesados en adquirir un local a acercarse a la dependencia para conocer planes de financiamiento y esquemas de inversión, pues se prevé que la primera etapa del Pabellón quede lista a finales de 2025.



