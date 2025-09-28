Alistan operativos vs motociclistas

Derivado del exceso de accidentes en motocicletas, a partir del mes de octubre se implementarán operativos en principales avenidas de Altamira, incluso en algunas colonias donde se tienen reportes.

El Secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, señaló que se tienen reportes de jóvenes conduciendo a exceso de velocidad sus motocicletas en el Fraccionamiento Laguna Florida. "Ya se giraron instrucciones al director de Tránsito, Santiago Cerecedo, para que implemente los operativos para motociclistas.

Se aplicarán multas". Indica que la recaudación no es el fin de este tipo de dispositivos, más bien, obedece a que los conductores de estas frágiles unidades respeten la velocidad, utilicen su equipo de seguridad y cuenten con la documentación de las unidades al corriente. "Incluso en el centro de la ciudad, andan en la plaza ya a altas horas de la noche a exceso de velocidad y con los escapes abiertos y eso no debe suceder", mencionó el funcionario.

Asimismo, en aquellas colonias donde se tengan reportes de jóvenes a exceso de velocidad, se establecerán los operativos de revisión de casco de seguridad y documentos de las unidades.