FGR asegura 6 mil litros de hidrocarburo en cateos en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 6 mil litros de hidrocarburo en diferentes cateos en Tamaulipas.

La dependencia indicó que por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, realizó cuatro cateos e inició las carpetas de investigación correspondientes, por delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

En el primer cateo en un inmueble ubicado en la carretera Tampico-Mante, en el ejido Maclovio Herrera, en Altamira, se aseguraron dos cubitanques, seis tanques, un tanque de metal, 55 garrafas, tres cubetas, una bomba eléctrica, mangueras con diversas medidas, un embudo de metal, dos conectores metálicos y 700 litros de hidrocarburo.

En el segundo inmueble ubicado en el libramiento estación Manuel-González en el municipio de González, aseguraron cinco cubitanques, ocho tanques, 43 garrafas, una bomba eléctrica, mangueras con diversas medidas, dos conectores metálicos, un extintor rojo y 3 mil litros de hidrocarburo.

En el tercer inmueble, ubicado sobre la carretera libramiento estación Manuel, ejido Guadalupe Victoria, municipio de González, se aseguraron 2 mil litros de hidrocarburo, 19 mangueras, dos coples de metal, siete bidones, 11 tambos, tres cubitanques.

En el cuarto inmueble, ubicado en el libramiento estación Manuel-González Tamaulipas, se localizaron y aseguraron dos mangueras, cinco bidones, ocho tambos, dos cubitanques, 700 litros de hidrocarburo y también se aseguró el inmueble.

Se indicó que en los operativos, autorizados previamente por un juez federal, participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a esta Fiscalía Federal en Tamaulipas, en coordinación con peritos de esta institución, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).