Buscan capturar a cocodrilos en playa de Altamira

La Dirección de Protección Civil de Altamira alista un operativo para capturar a los cocodrilos que han sido reportados en la zona de playa, con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes.

La titular de la dependencia, María Luisa Cuevas Rivera, explicó que como primer paso solicitarán a la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) un reporte oficial que confirme los avistamientos.

"Vamos a hacer contacto con ASIPONA para que haga un reporte oficial. Mientras los cocodrilos anden en el agua, ya sea en el mar, en la laguna o estero, no se pueden capturar, porque es su hábitat", puntualizó.

La funcionaria aclaró que, aunque estos reptiles son propios de agua dulce, algunos ejemplares han logrado adaptarse al agua salada, por lo que también se investigará su procedencia.

"Lo que sí debemos hacer es conocer de dónde vienen, porque los cocodrilos no son de agua salada, son de agua dulce", recalcó.

Cuevas Rivera añadió que se buscará inducir a los animales a salir hacia la arena para facilitar su captura, aunque antes se confirmará su presencia en la playa.

Recordó además que existe conocimiento de un ejemplar que merodea en un canal cercano al faro del puerto.