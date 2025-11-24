Exhortan a no regalar mascotas en Navidad

La Dirección de Bienestar Animal de Altamira exhortó a la población a no regalar perros o gatos durante la temporada navideña, ya que cada año se incrementan los casos de abandono al terminar las festividades.

La titular de la dependencia, Brittannya Alejandrina Bache Vega, advirtió que una práctica recurrente entre parejas jóvenes es obsequiar mascotas como símbolo de cariño, pero esta decisión suele derivar en problemas cuando la relación concluye.

"Al término de la relación, muchas de estas mascotas terminan abandonadas en la calle", señaló.

De acuerdo con Bache Vega, en los meses de enero y febrero suele registrarse un aumento significativo de reportes de animales encontrados vagando en colonias, avenidas y predios baldíos, muchos de ellos con signos de desnutrición, estrés, enfermedades o lesiones causadas por el descuido.

"Las personas las reciben emocionadas, pero cuando ya no pueden hacerse cargo o hay rupturas sentimentales, simplemente las dejan a su suerte. Son seres vivos, no regalos desechables", enfatizó.

La funcionaria recordó que adoptar o adquirir una mascota implica un compromiso de largo plazo que demanda tiempo, dedicación y recursos.