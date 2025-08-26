Se pelean morenistas

Entre empujones y golpes se registraron incidentes durante la elección de comités seccionales del partido Morena en Altamira, luego de que un grupo de choque vinculado al diputado local Marcelo Abundis Ramírez intentara reventar la sesión en la sección 77.

El grupo fue encabezado por Irma Guzmán, exdirigente del Partido Acción Nacional , arribó al lugar como simpatizante de Marcelo Abundis. Testigos señalaron que Guzmán, vestida con blusa rosa y short de mezclilla, agredió físicamente a una militante y a un joven, lo que desencadenó una serie de jaloneos y enfrentamientos verbales entre los asistentes.

La gresca obligó a interrumpir momentáneamente la asamblea, donde se definían las estructuras de Morena en Altamira, lo que generó tensión entre los militantes que acudieron para emitir su voto.

A pesar de los incidentes, las autoridades partidistas lograron retomar la sesión para dar continuidad al proceso interno.

Hasta el momento, Morena no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la trifulca ni sobre la participación de exmilitantes panistas en los disturbios.



