Aumentan ventas 50% en Mercado Santander

Altamira, Tam.

Con la instalación de la Expo Navideña en el área de estacionamiento del Mercado Santander, los locatarios incrementaron sus ventas en un 50 por ciento.

Roberto Cruz Mancilla, dirigente de los comerciantes señaló que con las ventas que tuvieron lograrán pasar la cuesta de enero, más aún con las ventas que se esperan en este próximo fin de semana que son los últimos días del año.

"Desde la Expo Navideña nos ha ido bien a casi a todos, por no decir a todos, pero sí hubo una buena recaudación, buena venta. No he sacado bien las estadísticas, pero vimos como la gente iba con sus bolsas llenas, a la mejor a algunos les favoreció más del 50 por ciento".

"Cómo se dice en el campo, agarraron agua las presas y ya tenemos para aguantar la sequía de la cuesta de enero".

Asimismo informó que ya hay gente que se está interesando por abrir sus locales, y hay quienes buscan que les renten uno.

Indica que los precios de renta en ese mercado son muy bajos, pues pueden llegar a los 1,200 pesos mensuales.

"Por lo mismo, que no hay ventas, pero cuando las hayan, van a ver cómo se disparan las rentas".

Indica que hay quienes nunca han trabajado sus locales, "y ya es gente de edad avanzada que no puede invertir en un negocio. El mercado ya tiene más de 25 años, entonces hay quienes ya son grandes, no están aptos ya para trabajar, por eso los ofrecen también en rentas".