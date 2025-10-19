Restringen acceso de autos a Playa Tesoro

Debido a las afectaciones provocadas por las recientes lluvias, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Altamira determinó cerrar temporalmente el acceso a Playa Tesoro para vehículos compactos, con el fin de evitar accidentes o embotellamientos.

El organismo explicó que las precipitaciones registradas en los últimos días alteraron la superficie del camino de acceso, generando zonas blandas y resbaladizas que representan un riesgo para las unidades ligeras.

Mientras se restablecen las condiciones del terreno, sólo podrán ingresar camionetas y vehículos con tracción 4x4, dentro del horario habitual de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los Razer y cuatrimotos también quedarán excluidos de manera temporal.

La Asipona subrayó que la medida tiene un carácter preventivo y busca garantizar la seguridad de los visitantes, además de evitar daños en la infraestructura y posibles incidentes vehiculares.

Una vez que el suelo recupere su firmeza, se realizará una evaluación técnica para determinar el momento oportuno en que se reabra el acceso para todo tipo de automóviles.