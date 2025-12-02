Localizan a adolescentes reportadas como desaparecidas en Altamira

Dos jovencitas que estaban reportadas como desaparecidas en Altamira fueron encontradas en una casa, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Fue gracias a la denuncia de una persona que, a través de redes sociales, se percató de que las menores de edad contaban con un reporte como personas no localizadas, por lo que reportó la situación a las autoridades.

Tras recibir el reporte, personal de la Guardia Estatal acudió al domicilio ubicado en la colonia Los Mangos del municipio de Altamira, sitio en el cual se reportó la localización de las dos adolescentes reportadas como extraviadas.

Al arribo de los efectivos de la Guardia Estatal, dialogaron con las adolescentes a quienes canalizaron al Sistema DIF y les informaron sus derechos y los motivos por los cuales serían remitidas a esta institución.