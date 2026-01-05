Llegan empleos en energía eólica

La producción de infraestructura para energía eólica marina ha detonado la generación de aproximadamente 200 empleos técnicos y especializados en Altamira, gracias a un proyecto internacional que posiciona al municipio como un referente en la industria eólica a nivel continental.

La directora de Desarrollo Económico, Claudia Fernández Pecero, informó que en la localidad se fabrican bases y secciones estructurales de torres eólicas que serán instaladas en un parque energético ubicado frente a la costa de Virginia, en Estados Unidos. Esta actividad es desarrollada por la empresa Windarmex, subsidiaria de Windarm Renovable, en lo que se considera un proyecto sin precedentes en América Latina.

De acuerdo con la funcionaria, la planta inició operaciones el año pasado y durante 2025 alcanzó su mayor nivel de producción, al participar en la manufactura de 70 de las 179 torres que integran el parque eólico internacional, lo que consolida a Altamira como un punto clave dentro de la cadena global de suministro del sector energético.

Cada una de las torres tiene una altura superior a los 110 metros, un peso aproximado de 300 toneladas y un diámetro cercano a los ocho metros.

Las estructuras se fabrican en cuatro segmentos que posteriormente son ensamblados en su sitio definitivo en alta mar.

La exportación del material se realiza a través del puerto industrial de Altamira, utilizando embarcaciones especializadas y sistemas logísticos semi-automatizados que permiten el traslado seguro del acero de alta resistencia empleado en la construcción de las torres.

Los envíos se llevan a cabo conforme avanza el calendario de producción.

Fernández Pecero, subrayó que, aunque Windarm Renovable mantiene operaciones en países como España, Brasil y México, la fabricación de torres eólicas offshore únicamente se realiza en Altamira, lo que otorga al municipio una ventaja competitiva y proyección internacional.

Indicó finalmente que las actividades de manufactura y exportación se mantendrán durante 2026, luego de que la empresa cumpliera satisfactoriamente con los objetivos establecidos para el presente año.



