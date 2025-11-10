Vota regidor desde avión

Un episodio inusual se presentó durante la sesión de Cabildo en la que se aprobó la Ley de Ingresos 2026 de Altamira, luego de que el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Márquez González, participara de manera remota... mientras viajaba en un avión.

El edil se enlazó por unos segundos a través de Zoom, tiempo suficiente para encender la cámara y dejar ver que se encontraba a bordo de una aeronave. Instantes después se desconectó, señalando problemas de conexión.

Sin embargo, antes de perder comunicación, Márquez envió un mensaje de voz por WhatsApp para emitir su voto a favor del proyecto: "estoy de acuerdo con la Ley de Ingresos... está fallando mi conexión", expresó en el audio que fue reproducido durante la sesión.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?