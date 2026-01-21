Se impacta contra poste

Una camioneta terminó volcada sobre la cinta asfáltica luego de que su conductor se impactara contra un poste del sistema de alumbrado público en la Avenida de la Industria, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró durante la noche de este lunes, a la altura de la empresa transportista Santa Vega, en uno de los tramos con mayor afluencia vehicular del municipio.

Detalles del accidente en Avenida de la Industria

De acuerdo a información de Tránsito, señala que la unidad, con placas del estado de Tamaulipas, circulaba en dirección de Altamira hacia Tampico cuando, presuntamente por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control del volante, se subió al camellón central y se estrelló contra la base metálica de un poste.