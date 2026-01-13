Tasajea a su marido

Corporaciones de emergencia y seguridad atendieron durante el fin de semana un reporte por una persona lesionada con arma blanca en el fraccionamiento Las Haciendas, donde finalmente se confirmó un caso de violencia doméstica entre una pareja joven.

Detalles del incidente de violencia doméstica

De acuerdo con la información recabada, al arribar los cuerpos de auxilio lograron controlar la situación y constatar que en el domicilio también se encontraba un bebé de apenas siete meses de edad.

El hombre presentaba heridas cortantes en las extremidades, mientras que la mujer resultó con diversos golpes en el cuerpo, por lo que ambos recibieron atención prehospitalaria sin que fuera necesario su traslado inmediato a un hospital.

Acciones de la Guardia Estatal en el caso

Elementos de la Guardia Estatal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes, a fin de garantizar la seguridad de las personas involucradas y la protección del menor.