Denuncian el relleno de laguna en Altamira

La Secretaría del Ayuntamiento de Altamira a través del departamento Jurídico estableció una denuncia penal en contra de quién o quiénes resulten responsables del relleno de una laguna del ejido La Pedrera, sin embargo hasta el momento no se tienen noticias de algún avance.

Lo anterior lo informó el Director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herbert Zárate, quien refiere que fueron los propios vecinos quienes informaron sobre el relleno del cuerpo de agua a mano de particulares.

Indicó que de inmediato se hizo una inspección en el área, corroborando que se trataba efectivamente de un relleno, por lo que se procedió a dar parte de la Secretaría del Ayuntamiento a fin de que se tomarán cartas en el asunto.

"No tenemos hasta ahorita el estatus de la respuesta de parte de la Fiscalía. Eso no lo está viendo Ecología. Lo está viendo la Secretaría del Ayuntamiento a través del departamento Jurídico".

Dejó en claro que el Ayuntamiento no está facultado para establecer sanciones, pero sí se actúa como autoridad coadyuvante escalando la denuncia ante quien corresponda.

Informó que este relleno ocasionó inundaciones en vivienda adyacentes en la temporada de lluvias, lo que originó malestar y afectaciones a los pobladores de ese sector.

Indicó por último que están a la espera de la respuesta de la Fiscalía, y sobre todo que se actúe en consecuencia contra el o los responsables.



