Nuevo piso vehicular costará 6 mil millones

Con una inversión privada de 6 mil millones de pesos, iniciará la construcción del segundo piso de la avenida de la Industria, que busca aliviar la carga vehicular, especialmente en horas pico.

Lo informó el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, quien precisó que el viaducto empezará en la Avenida de las Torres, límites con Tampico, y terminará en el kilómetro 20.

"Ya se realizaron las pruebas donde pasarán las vías y, a principios de 2026, comenzarán a instalar los pilotes, que serán prefabricados", explicó.

La obra tendrá una duración de aproximadamente 2 años, aunque si el tiempo aprieta, podría estar lista en 18 meses.

El alcalde agregó que, en el sector El Barquito, el viaducto se integrará al Libramiento Poniente para descongestionar el tráfico pesado.

"Lo importante es que aliviará todo el paso de vehículos pesados que vienen del Libramiento hacia el norte."

El costo por el uso de ese viaducto será de entre 10 y 15 pesos, y el cobro se realizará a través de tarjetas digitales prepagadas y plumas de acceso.

"Es una inversión grande, de más de 6 mil millones de pesos, según lo que nos reporta la empresa", expresó Martínez Manríquez.

Detalló que la empresa encargada de construir el segundo piso será la misma que realiza la carretera Tula-Ocampo, Grupo HYCSA, en colaboración con CEMEX y la CMIC.

TRANSPORTE URBANO

Respecto al sistema de transporte rápido (BTR), el alcalde informó que actualmente están en un proceso de licitación.

"El proyecto sigue en marcha. Hay recursos disponibles por parte de Banobras."

Señaló que en su primera etapa, el Bus Transit Rapid (BTR) saldrá del centro de Tampico hasta El Barquito, donde habrá una caseta de transferencia.

En una segunda etapa, llegará al puerto de Altamira y al centro de la ciudad.