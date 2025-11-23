Grave mujer de 320 kilos

Una mujer de 48 años, considerada la persona con mayor peso en la zona sur de Tamaulipas y la región huasteca, se encuentra internada en estado delicado en el Hospital General de Zona Número 6 del IMSS, en Ciudad Madero.

El pasado miércoles, la mujer presentó dolor intenso en el pecho y una saturación de oxígeno de 89 por ciento, síntomas que alertaron sobre un posible infarto, por lo que su familia -residentes del Fraccionamiento Los Olivos de Altamira- solicitaron apoyo a las autoridades municipales para su urgente traslado.

Ante el llamado, el alcalde Armando Martínez Manríquez, instruyó al DIF local para coordinar la movilización, debido a que inicialmente se estimaba que la paciente superaba los 200 kilogramos de peso.

Durante la búsqueda de apoyo especializado, la organización Sinarem ofreció una camilla reforzada con capacidad para soportar hasta 360 kilos.

Paramédicos, elementos de Protección Civil, Bomberos y personal del DIF participaron en la compleja maniobra de traslado.

Sin embargo, al arribar al domicilio confirmaron que el peso de la mujer era notablemente mayor al estimado, e incluso calculaban que podría acercarse a los 300 kilos.

Tras ser movilizada primero al Hospital "Rodolfo Torre Cantú" y luego al IMSS Número 6, personal médico corroboró que la paciente pesa 320 kilogramos, cifra obtenida mediante una camilla especializada con báscula incorporada.

Margarito Rodríguez Nájera, informó que el estado de salud de la mujer continúa siendo delicado, de acuerdo con el reporte más reciente del hospital.