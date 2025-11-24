Llaman bomberos a evitar incendios

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, lanzó un exhorto a la población para reforzar las medidas de seguridad durante la temporada navideña, ante el aumento de incendios provocados por sobrecargas eléctricas en viviendas.

¿Cuál es el riesgo de los adornos navideños?

Indicó que, en estas fechas, es habitual que las familias coloquen varias extensiones y múltiples conexiones para iluminar sus adornos, lo que genera un sobrecalentamiento en las instalaciones eléctricas y puede derivar en incendios de consideración.

Torres Gómez recordó que en años anteriores este tipo de siniestros ha dejado graves pérdidas materiales e incluso vidas humanas, entre ellas la de menores de edad, por lo que pidió no minimizar los riesgos.

¿Qué medidas de prevención se recomiendan?

Recomendó que, si una vivienda permanecerá deshabitada por algún tiempo, es indispensable desconectar por completo los adornos navideños, ya que dejarlos conectados puede originar una conflagración capaz de consumir la propiedad.

El comandante reiteró que estos incidentes son frecuentes en la temporada decembrina y exhortó a la ciudadanía a revisar el estado de sus extensiones, conexiones y contactos antes de encender cualquier arreglo navideño, con el fin de prevenir tragedias.