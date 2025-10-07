Presentan homenaje al Piporro en Díaz Ordaz

Presentan homenaje al Piporro en Díaz OrdazCasa de la Cultura es testigo de esta presentación, donde además de aplausos, brilló el entusiasmo y la participación de los asistentes
Con la participación del excelente grupo Tayer Ajúa Raza, Homenaje a Piporro, continuó este domingo el XXXII Festival Internacional En la Costa del Seno Mexicano.
La Casa de la Cultura fue testigo de esta animada presentación, donde además de aplausos, brilló el entusiasmo y la participación de los asistentes en un ambiente de gran convivencia familiar.
La alcaldesa Nataly García Díaz destacó la labor del gobierno humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya, en un gran esfuerzo para que el arte y la cultura lleguen a todos los rincones de Tamaulipas.
