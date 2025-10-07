Tamaulipas

Presentan homenaje al Piporro en Díaz Ordaz

Casa de la Cultura es testigo de esta presentación, donde además de aplausos, brilló el entusiasmo y la participación de los asistentes
  Por: Francisco Valdivia
  07 / Octubre / 2025
Con la participación del grupo Tayer, Ajúa Raza, se llevó a cabo la tercera noche del Festival Internacional.

Con la participación del excelente grupo Tayer Ajúa Raza, Homenaje a Piporro, continuó este domingo el XXXII Festival Internacional En la Costa del Seno Mexicano.

La Casa de la Cultura fue testigo de esta animada presentación, donde además de aplausos, brilló el entusiasmo y la participación de los asistentes en un ambiente de gran convivencia familiar.

La alcaldesa Nataly García Díaz destacó la labor del gobierno humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya, en un gran esfuerzo para que el arte y la cultura lleguen a todos los rincones de Tamaulipas.

