Activan cerco por gusano barrenador

El Gobierno Municipal de Altamira implementó de manera inmediata un cerco sanitario en diversas comunidades asentadas en la ribera del río Tamesí, como medida preventiva para evitar la propagación del gusano barrenador del ganado.

La acción fue determinada luego de confirmarse un caso positivo en una yegua de aproximadamente un año de edad, detectado en el ejido Llano Grande, lo que activó los protocolos de sanidad animal en la zona rural del municipio.

El alcalde Armando Martínez Manríquez, informó que se mantiene una vigilancia permanente en coordinación con especialistas del sector Salud, así como con dependencias estatales y federales del ámbito agropecuario, a fin de contener oportunamente cualquier riesgo.

Al término de la sesión informativa de los lunes, el munícipe indicó que, hasta el momento, se trata del único caso registrado y aseguró que la situación se encuentra bajo control gracias al establecimiento del cerco sanitario que abarca desde Llano Grande hasta el ejido Cués de Palmas Altas, en la ribera del Tamesí.

Tras sostener una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Agricultura y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se acordó la conformación de brigadas especiales encargadas de inspeccionar predios rurales y supervisar el estado de salud de los animales.

El perímetro bajo vigilancia sanitaria comprende los ejidos Palmas Altas, Martín A. Martínez, Cués de Palmas Altas, Los Tomates y Torno Largo, donde se reforzarán las acciones de monitoreo y prevención para proteger la actividad ganadera de la región.



