Dos hombres golpean brutalmente a mujer

Con extrema violencia, dos sujetos irrumpieron durante la madrugada de este domingo en una vivienda del Fraccionamiento Canarios, en el sector Monte Alto, donde agredieron brutalmente a una joven mujer, dejándola en estado grave.

De acuerdo con el reporte de los vigilantes de la zona conurbada, fueron los propios vecinos quienes alertaron sobre la agresión en curso, lo que permitió una rápida movilización.

Al llegar al lugar, los vigilantes confirmaron que la víctima, de aproximadamente 25 años, era atacada por dos hombres, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de la Guardia Estatal.

Se ha trascendido que uno de los agresores sería ex pareja sentimental de la afectada.

Al percatarse de la llegada de las autoridades, ambos individuos intentaron escapar; sin embargo, gracias al apoyo de los vigilantes, fueron asegurados y puestos a disposición en los separos municipales.

La joven presentaba múltiples golpes en el rostro y en diversas partes del cuerpo, por lo que recibió atención inmediata por parte de los vecinos y los vigilantes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron esta violenta agresión.



