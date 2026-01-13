Advierten sanciones a tienda Arteli-Chedraui

El gobierno municipal, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, emitió una advertencia formal al supermercado Arteli-Chedraui ubicado en la zona centro, luego de detectarse nuevamente el derrame de líquidos con restos de sangre sobre la vía pública.

Acciones de la autoridad ante el derrame de líquidos

La titular del área, María Luisa Cuevas Rivera, señaló que el problema se origina por el manejo deficiente de los residuos orgánicos generados por el establecimiento, lo que ha provocado escurrimientos sobre la calle Francisco Javier Mina.

Indicó que tras una inspección reciente se sostuvo un encuentro con la subgerencia de la tienda, a quien se le ordenó aplicar de inmediato acciones correctivas para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

La funcionaria advirtió que, además de los fuertes olores, estos desechos representan un riesgo sanitario considerable para peatones y comerciantes de la zona, al tratarse de un punto altamente concurrido de la ciudad.

Detalles sobre el manejo de residuos en Chedraui

Recordó que un incidente similar ya había sido atendido hace aproximadamente dos meses; sin embargo, la reaparición del problema obligó a las autoridades a endurecer su postura.

Cuevas Rivera, subrayó que la empresa tiene como límite esta semana para resolver de fondo el tratamiento y disposición de sus desechos, de lo contrario se harán acreedores a multas y otras sanciones administrativas.

Consecuencias del derrame en la comunidad

Añadió que, en caso de reincidir, se procederá a la clausura temporal del inmueble y al inicio de los procedimientos legales correspondientes por afectaciones al entorno urbano.