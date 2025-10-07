Rotan a los funcionarios

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que tiene en su poder las renuncias firmadas de todos los directores y secretarios de su administración, así como de los funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con el propósito de facilitar una eventual reestructuración en su gabinete. Explicó que esta medida busca optimizar el desempeño de las distintas dependencias y fortalecer la gestión pública. Recordó que recientemente se hicieron efectivas las primeras dos renuncias: la del titular de Servicios Públicos y la de la Dirección de Educación. "Contamos con la renuncia de todos los directores y secretarios, también de los funcionarios de Comapa; están firmadas y sobre la mesa", señaló Martínez Manríquez, quien adelantó que analiza realizar rotaciones en diversas áreas del gobierno local. El edil consideró que los cambios son necesarios para evitar el desgaste entre los servidores públicos. "Es importante rotar al personal; cuatro años en áreas tan exigentes, como Servicios Públicos, generan un desgaste considerable. En el caso de mi amigo Chacho (Roberto Márquez de Servicios Públicos), incluso se encuentra bajo atención médica", comentó. Respecto a la Dirección de Educación, precisó que el relevo tuvo como único objetivo "refrescar" el funcionamiento de la dependencia, que hasta hace unos días encabezaba la maestra María del Carmen Romero Hernández.