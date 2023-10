Realizan erróneos partes informativos

Altamira, Tam.

La formulación errónea de los partes informativos de la Guardia Estatal está ocasionando la liberación de gente que es detenida por delitos y después difícilmente se les puede acusar para resarcir los daños, en este caso al gobierno municipal.

El director jurídico del Ayuntamiento, Julián Aurelio Zorrilla Estrada, dijo que urge capacitar a los Guardias Estatales en materia legal para que no sigan ocurriendo esos errores.

"La gente pregunta porqué los dejamos ir. Aquí tenemos problema en ese tipo de detención que viene por parte de la Guardia Estatal. Los partes informativos que ellos rinden al Juez Calificador al momento de ponerlos a disposición ponen a los detenidos sólo por alterar el orden, cuando muchas veces se ha cometido un delito", explicó.

Indicó que el último caso fue el de tres sujetos: dos de ellos menores de edad y un adulto, quienes ingresaron de madrugada a la Unidad Deportiva y cometieron destrozos.

"Allí la Policía acudió porque entraron a la Unidad Deportiva, allanaron el lugar, hicieron destrozos y al detenerlos sólo ponen en el parte que los detuvieron por alterar el orden y por esa falta -en un parte informativo- el Juez tiene la obligación de ponerles una sanción administrativa y dejarlos salir por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, y eso nos ha detenido en muchas cosas que hemos tenido últimamente", detalló el del jurídico.

Dijo desconocer si los policías actúan así por desconocimiento o para evitar que los manden llamar a declarar.

"No sé si es por no ir a la Fiscalía a declarar o definitivamente les hace falta más capacitación legal para saber cómo levantar los partes informativos, de acuerdo al delito que se esté presentando y cómo se haya llevado a cabo la detención, ya que el parte informativo es la base para poder consignar o no a una persona y, si los hemos consignado con un mal parte informativo, con un amparo en automático queda en libertad; por eso urge que los capaciten", recalcó.

De los casos famosos en las redes comenta el entrevistado que van cuatro, pero han sido como ocho en total.