Piden filtros sanitarios en las escuelas

El Sector Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, llamó a los directores escolares y padres de familia a establecer filtros sanitarios en los planteles, sobre todo en guarderías, Jardines de niños y primarias para evitar que se expanda el virus de Coxsackie.

El titular de dicha dependencia de Salud, Carlos Juárez del Ángel, confirmó que no hay una alerta sanitaria, pero sí se está lanzando un aviso epidemiológico.

Y es que señaló que de la semana pasada, a la presente, de dos casos aumento a 8, lo que consideró que aún no es motivo de alarma.

Indicó que ninguno de los casos que se han registrado son de gravedad, pues no han requerido de hospitalización.

“Afortunadamente el virus tiene una presencia leve en los síntomas, no amerita hospitalización y no ha causado ninguna defunción”.

Refirió que el pasado viernes sostuvieron una reunión epidemiológica, y se estableció que no hay motivo por el cual las escuelas deban ser cerradas.

“Hay que detectar los casos, para que los niños no ingresen a la escuela, con filtros escolares y promover el lavado de manos continuo”.

Para finalizar, el Galeno dijo que no hay motivo de alerta en la zona, pues ee trata de enfermedades totalmente esperadas en zona.



