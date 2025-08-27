Exigen castigo para feminicida

A casi un año del feminicidio de Karla Roses, una joven de 14 años asesinada a puñaladas en Altamira, el Colectivo Mujer Manglar demandó que se imponga la pena máxima de 60 años de prisión a Xiabani "N", señalado como el responsable del crimen.

El cuerpo de la menor fue localizado en un paraje cercano al fraccionamiento Jardines de Arboledas, en septiembre de 2024, y desde entonces su familia ha mantenido una lucha constante por la justicia.

Durante la audiencia intermedia realizada en la Ciudad Judicial de Altamira, Elizabeth Roses, madre de la víctima, acudió acompañada de familiares, amistades y activistas para exigir justicia.

En la diligencia, la Fiscalía presentó diversas pruebas que fortalecen la acusación contra el imputado.

"Estamos aquí para respaldar a Elizabeth y recordarle que no está sola, pero también para exigir justicia: la pena máxima. Un feminicida preso no vuelve a asesinar a otra mujer", señaló Martha de la Cruz López, representante de Mujer Manglar.

La activista advirtió que el proceso ha enfrentado retrasos debido a solicitudes de tiempo compensatorio tanto de la defensa del acusado como de la asesoría jurídica de la familia.

Esto, dijo, prolonga el dolor de la madre, quien debe revivir la tragedia cada vez que se reanudan las audiencias.

Mujer Manglar insistió en que el caso cumple con los elementos jurídicos para ser clasificado como feminicidio y reiteró la urgencia de aplicar sanciones ejemplares.

"Si existiera la cadena perpetua en México, sería lo justo, pero como no la hay, lo mínimo que exigimos es la pena más alta contemplada por la ley", subrayó De la Cruz.

La audiencia continuará en las próximas semanas, en medio de la exigencia colectiva de que se haga justicia y que Karla no sea una víctima más del rezago judicial.

EL DATO

