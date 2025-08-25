Llegan cortes de electricidad al sur

En los últimos días, alrededor de cuatro mil familias de Altamira se han visto afectadas por interrupciones en el suministro eléctrico, según reportes de autoridades locales.

Las colonias más impactadas incluyen Monte Alto y el fraccionamiento Canarios, además de algunas oficinas de gobierno que permanecieron sin luz durante varias horas. Incluso la propia dirección de Protección Civil, registró cortes prolongados en sus instalaciones, dijo la titular María Luisa Cuevas Rivera.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informó que la planta Laguna de la Puerta, encargada de abastecer a las colonias del sur de la ciudad, así como la planta Duport, quedaron fuera de operación debido a fallas en el suministro eléctrico.

"Debido a interrupciones constantes en la energía de la CFE, la operación en Captación Dima y Planta Duport se vio afectada, lo que provocará bajas presiones y falta de agua en varias zonas", señaló Comapa en un comunicado.

Entre las colonias afectadas se encuentran Miramar, Monte Alto, Arboledas, Pedrera, Laguna de la Puerta y el Centro Norte, así como áreas aledañas.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra realizando inspecciones en el tendido eléctrico para restablecer el servicio y corregir las fallas que han provocado los apagones.