Investigan incendio en Quantum Energy

El incendio ocurrido la tarde del lunes en la planta de Quantum Energy, ubicada en el corredor industrial de Altamira, activó un fuerte despliegue de equipos de emergencia.

El fuego, que logró ser sofocado antes de propagarse, dejó en evidencia presuntas fallas en las medidas de seguridad internas de la compañía, por lo que autoridades estatales iniciaron una revisión exhaustiva.

El coordinador regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, precisó que la empresa afectada no es Iberdrola, como se difundió en redes sociales, sino Quantum Energy.

"La rápida intervención de las brigadas, así como la comunicación inmediata con ASIPONA y el Centro Regional de Emergencias, resultó determinante para contener la situación", subrayó.