Reconocen a estudiantes de Altamira en encuentro latinoamericano de Ciencia

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Altamira (UPA) obtuvieron un importante reconocimiento en el certamen latinoamericano de Ciencia que se desarrolló en Ecuador. Su proyecto de un suplemento enzimático digestivo fue de los más sobresalientes.

Jareny Adaly Modesto Rubio y Ricardo Antonio Cayetano Mateo Martínez participaron en el Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimientos, llevado a cabo en Ecuador. Ahí presentaron el Proyecto SUENDI (Suplemento Enzimático Digestivo) por el que recibieron el Reconocimiento a Proyecto Destacado Internacional.

Este innovador desarrollo aborda alternativas en el área de la nutrición y la salud digestiva. Los jóvenes estudiantes tienen la asesoría de Juana Elizabeth Medina Álvarez. Los estudiantes demostraron creatividad y capacidad investigadora para generar soluciones con impacto social y potencial de aplicación en el ámbito científico-tecnológico, por lo que se hicieron merecedores de este importante reconocimiento por su labor académica y científica.