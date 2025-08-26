Escuelas con climas pero sin electricidad

Pese a que cuentan con aires acondicionados, éstos no pueden ponerlos en funcionamiento, toda vez que algunas escuelas no cuentan con la capacidad de los transformadores para mantenerlos funcionando.

María del Carmen Romero Hernández, directora de Educación en Altamira, señaló que un ejemplo, es la escuela Técnica Número 87 a la que el municipio le donó 15 climas y el estado otra cantidad igual, sin embargo no funcionan por falta de capacidad en la energía eléctrica.

“No se han podido poner en funcionamiento de ido a qué la capacidad eléctrica que tiene su transformador, pues no es suficiente”.

Refirió la funcionaria municipal que ya se sostuvieron pláticas con padres de familia y con autoridades educativas para que el municipio les proporcione el 50 por ciento del recurso para modificar la red eléctrica y en el nuevo ciclo escolar los alumnos ya cuenten con el sistema de aire acondicionado.

Mencionó que el ITIFE maneja programas de mejoramiento de sistemas eléctricos en las escuelas, con lo que se espera que en Altamira se vean beneficiadas más aulas con el sistema de climatización.

Es importante que cada directivo revise qué capacidades se tiene en cada plantel en cuanto a energía eléctrica”. Carmen Romero, directora de Educación Municipal

Menciona que son un promedio de 15 planteles educativos de Altamira que carecen de un sistema eléctrico eficiente para soportar las cargas que generan los sistemas de climatización.

Romero Hernández, mencionó por último que el ITIFE ya tiene recepcionados 5 trámites de escuelas de Altamira para la modificación del sistema eléctrico.



