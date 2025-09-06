Raquítico trabajo en transporte de carga

Poco trabajo se ha registrado para el sector transportista de carga de materiales en Altamira en este 2025, esto por efecto de los embates con los aranceles de los Estados Unidos, además de las lluvias constantes que se han registrado.

Luis Gabriel Márquez González, socio de la Unión de Camioneros de Altamira, señaló que son 50 socios con unos 200 a 300 camiones de carga, "pero no todos están trabajando, ahí nos vamos turnando".

Indica que la mayor captación de trabajo proviene del Puerto de Altamira donde trasladan minerales y algunas semillas y maíz.

"Hay poco trabajo pero ahí vamos. A veces en el Puerto con minerales, maíz, pero ahí nos mantenemos".

Refiere que no tiene conocimiento de que camioneros hayan logrado ir a otros estados por falta de trabajo en la región.

Indica que la inversión privada de empresas como Walmart y Home Depot ha generado trabajo para el sector terracero, "ya van empezando, ahí nos vamos a recuperar un poquito".

Con las inversiones anunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para Altamira, el camionero y también regidor de la comuna, señaló que ese anuncio da algarabía a los altamirenses, pues explicó que al llegar la derrama, esta se expande a todos los sectores.

"Si nosotros tenemos trabajo, también lo tienen los mecánicos, los vulcanizadores, se extiende bastante para todos".