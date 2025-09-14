Buscan ponerle fin al uso de animales de tiro

Para poner fin al uso de animales de tiro y ofrecer mejores condiciones a los carretoneros, en Tampico ya comenzó la entrega de motocargadores como nueva herramienta de trabajo, dio a conocer la diputada local Cynthia Jaime Castillo.

La legisladora detalló que hasta ahora se han asignado dos unidades en ese municipio, con la expectativa de que el modelo pueda replicarse en otras ciudades del sur del estado, entre ellas Altamira, donde existen cerca de 80 trabajadores dedicados a esta actividad. Subrayó que la iniciativa no busca dejar sin sustento a las familias, sino modernizar el oficio al sustituir la fuerza animal por vehículos motorizados, lo que representa un beneficio tanto para los trabajadores como para los caballos.

En este sentido, recordó que en Tampico se han rescatado al menos nueve equinos que vivían en condiciones de maltrato.

Dichos animales fueron trasladados a un santuario y ahora se busca darles un nuevo papel en programas de terapia asistida, evitando su explotación en el arrastre de carga.

Asimismo, adelantó que a nivel federal se encuentran en análisis reformas relacionadas con el bienestar animal que permitirán reforzar las acciones emprendidas en Tamaulipas.

Por último, destacó que los propios carretoneros han mostrado apertura a esta transición hacia los motocargadores, siempre que se garantice el acompañamiento con recursos y se realice un padrón confiable que determine el número de caballos que dejarán de ser utilizados.