Vinculan a dos hombres a proceso por secuestro exprés en Altamira

Dos hombres fueron vinculados a proceso por los delitos de secuestro exprés agravado y robo de vehículo, cometidos en Altamira cuando privaron de la libertad a una persona con la intención de apoderarse de sus bienes, además de provocarle la pérdida de la vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso contra Job "N" y Juan Manuel "N", por los delitos de Secuestro Exprés Agravado y Robo de Vehículo.

El juez de Control emitió la resolución después de que el representante social presentó datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad de los imputados en los hechos registrados el 30 de abril de 2024, en el municipio de Altamira.