Atacan alumnos a director de CETis

La tarde de este miércoles, una protesta de estudiantes en el CETis 78 de Altamira derivó en actos violentos y daños a la infraestructura del plantel, luego de que los alumnos acusaran al director , Julio César Barrón Morales, de presunto acoso y conducta inapropiada hacia algunas estudiantes .

Según informes, la manifestación comenzó de manera pacífica, pero se intensificó cuando algunos alumnos rompieron ventanas y causaron daños en las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia Tampico-Altamira.

La situación se agravó cuando un grupo intentó agredir físicamente al director, quien tuvo que ser protegido por elementos de la Guardia Estatal que llegaron al lugar con varias unidades para controlar el conflicto.

Durante la protesta, los estudiantes exigieron la renuncia inmediata del director, señalándolo por presuntos actos de acoso contra dos alumnas.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido una declaración oficial sobre las acusaciones ni sobre los daños registrados en el plantel.

El incidente generó preocupación entre padres de familia, quienes llegaron al sitio para recoger a sus hijos, además de solicitar que se investiguen las acusaciones contra el director y los hechos vandálicos ocurridos durante la manifestación.



