Nombran director interino en CETis 78 de Altamira

Con el propósito de garantizar la continuidad académica y administrativa en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios Número 78, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en Tamaulipas designó como director interino al maestro Humberto Salvador Meléndez Porras.

A través de un comunicado se informó que este nombramiento responde a la necesidad de fortalecer el funcionamiento institucional del plantel y dar atención inmediata a las inquietudes de la comunidad estudiantil y docente, en un ambiente de respeto y colaboración.

De acuerdo con la DGETI, el nuevo encargado tendrá la misión de escuchar y acompañar a los distintos sectores que integran la escuela, con el objetivo de construir soluciones conjuntas y garantizar que las actividades académicas se desarrollen de manera normal.

Asimismo, la autoridad educativa estatal reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de los alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia, destacando que estas acciones no sólo buscan mantener la estabilidad del CETis 78, sino también consolidar la confianza en todos los planteles del subsistema a nivel estatal.

El organismo explicó que el nombramiento de un director interino es una medida que permite dar continuidad a los procesos educativos mientras se define de manera oficial la dirección del centro, evitando interrupciones que pudieran afectar el desempeño escolar de los estudiantes.