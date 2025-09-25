Nombran director interino en CETis 78 de Altamira

Nombran director interino en CETis 78 de AltamiraDe acuerdo con la DGETI, el nuevo encargado tendrá la misión de escuchar y acompañar a los distintos sectores que integran la escuela
Con el propósito de garantizar la continuidad académica y administrativa en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios Número 78, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en Tamaulipas designó como director interino al maestro Humberto Salvador Meléndez Porras.
A través de un comunicado se informó que este nombramiento responde a la necesidad de fortalecer el funcionamiento institucional del plantel y dar atención inmediata a las inquietudes de la comunidad estudiantil y docente, en un ambiente de respeto y colaboración.
De acuerdo con la DGETI, el nuevo encargado tendrá la misión de escuchar y acompañar a los distintos sectores que integran la escuela, con el objetivo de construir soluciones conjuntas y garantizar que las actividades académicas se desarrollen de manera normal.
Asimismo, la autoridad educativa estatal reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de los alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia, destacando que estas acciones no sólo buscan mantener la estabilidad del CETis 78, sino también consolidar la confianza en todos los planteles del subsistema a nivel estatal.
El organismo explicó que el nombramiento de un director interino es una medida que permite dar continuidad a los procesos educativos mientras se define de manera oficial la dirección del centro, evitando interrupciones que pudieran afectar el desempeño escolar de los estudiantes.
De igual forma, la DGETI hizo énfasis en que su prioridad es garantizar un entorno sano y seguro en cada plantel, donde se privilegie la formación integral de los jóvenes y se fortalezca la relación con la sociedad.