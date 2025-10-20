Fuga ducto de empresa al mar

La empresa petroquímica Alpek enfrenta una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, luego de detectarse presuntas fugas en el ducto que utiliza para enviar agua residual tratada al mar.

Las filtraciones fueron reportadas mediante una queja ciudadana, lo que movilizó a personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Altamira para realizar una inspección en la zona conocida como brecha de La Pedrera, donde se localiza el conducto.

El titular de la dependencia, Rubén Herber Zárate, informó que la denuncia fue presentada formalmente ante la Profepa con el objetivo de que la instancia federal verifique las condiciones del ducto y garantice que las descargas se efectúen conforme a la normatividad ambiental vigente.

"Acudimos para atender una denuncia ciudadana; tiene nombre la empresa, es Alpek, y las fugas están localizadas a la altura de la brecha de La Pedrera", precisó el funcionario municipal.

Zárate Herbert, explicó que el líquido que se descarga corresponde a agua tratada, la cual cuenta con autorización federal para ser vertida al mar, aunque subrayó que no debe filtrarse en las inmediaciones.

"Es agua tratada; si fuera un producto contaminante, la autoridad que otorga los permisos de descarga no lo permitiría. Está permitido que lo descargue al mar, no en tierra", añadió.

La Profepa será la encargada de determinar si existe alguna irregularidad o daño ambiental, así como de aplicar las sanciones correspondientes en caso de confirmarse que la empresa no mantiene en buen estado la línea de conducción.

La administración municipal busca que, a través de la denuncia, la dependencia federal obligue a Alpek a reparar el ducto y elimine cualquier posible riesgo de contaminación.

"La verdad es que nosotros estuvimos presentes en el sitio y no encontramos contaminación evidente, pero de cualquier forma presentamos la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente", concluyó Zárate.

EL DATO

