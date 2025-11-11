Evitan presunta detención ilegal

Habitantes del fraccionamiento La Florida impidieron la presunta detención ilegal de un joven a manos de elementos de la Guardia Estatal, luego de que estos intentaran subirlo por la fuerza a una patrulla sin presentar orden judicial, de acuerdo con el testimonio de su madre.

El caso fue expuesto públicamente por Mirna Cabriales, durante la conferencia matutina del alcalde Armando Martínez Manríquez, realizada este lunes.

Según relató, su hijo fue interceptado por agentes estatales que no mostraron documentos legales ni explicaron el motivo de su intervención, situación que generó alarma entre los vecinos.

Al percatarse del incidente, los habitantes del sector salieron en defensa del joven y confrontaron a los uniformados, logrando que desistieran y abandonaran el lugar. No obstante, según la denuncia, los agentes habrían amenazado con regresar.

Cabriales, solicitó al alcalde su intervención ante el gobernador Américo Villarreal Anaya para frenar los supuestos abusos de la corporación en Altamira.

En respuesta, Martínez Manríquez, se comprometió a revisar el caso con las autoridades estatales y adelantó que este jueves, durante la reunión semanal de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, pedirá un informe detallado al coordinador de la Guardia Estatal en la zona.

Los vecinos, por su parte, advirtieron que no permitirán más atropellos en su colonia y afirmaron que, de repetirse un intento similar, desarmarán y amarrarán a los elementos que pretendan realizar detenciones sin sustento legal.

La madre del jovencito, aseguró que interpondrá la denuncia le al en contra de los elementos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.



