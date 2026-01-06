Destruye alumbrado en fuerte accidente

Un fuerte accidente vehicular registrado durante la madrugada de este lunes provocó importantes daños a la infraestructura urbana y a un establecimiento comercial en la zona dorada de Altamira.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Tránsito municipal, el percance ocurrió alrededor de las 00:42 horas sobre el bulevar Primex, a la altura de la tienda Bodega Aurrera.

En el lugar, un automóvil Chevrolet Camaro color gris terminó fuera de control tras desplazarse a alta velocidad.

La unidad, que se dirigía hacia el sector centro de la ciudad, se salió de la cinta asfáltica y se introdujo al camellón central, donde primero colisionó contra un poste metálico con base de concreto propiedad del Ayuntamiento de Altamira. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo continuó su trayectoria y derribó dos maceteros con palmeras ornamentales, para finalmente estrellarse contra la barda perimetral del establecimiento comercial.

El conductor, identificado como Alejandro "N", fue señalado como responsable del percance. Elementos de Tránsito acudieron al sitio para asegurar el área, realizar las maniobras de abanderamiento y levantar el informe correspondiente.

Una vez concluida la inspección, el automóvil fue trasladado al mesón municipal, quedando bajo resguardo de la corporación. Asimismo, el área jurídica del Ayuntamiento fue notificada con el fin de cuantificar los daños ocasionados a la infraestructura pública y proceder conforme a la ley.



