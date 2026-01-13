Denuncian presunto despojo de terreno ejidal en Altamira

Habitantes del ejido El Repecho denunciaron un presunto intento de fraude y despojo de un predio ejidal ubicado entre las calles 20 de Noviembre y Vicente Guerrero, el cual estaría siendo reclamado por una inmobiliaria originaria de Monterrey mediante documentos cuya legalidad es cuestionada.

Claudia Esmeralda Jacobo Morales y Sandra Moreno, quienes se ostentan como legítimas poseedoras del terreno, informaron que el predio, con una superficie superior a los cuatro mil metros cuadrados, ha sido objeto de constantes acercamientos por parte de supuestos representantes de la empresa, quienes aseguran contar con escrituras que los acreditan como propietarios.

Las afectadas subrayaron que el ejido no ha emitido hasta el momento la liberación correspondiente para la escrituración del inmueble, por lo que consideran que los documentos presentados carecen de sustento legal.

"Primero fueron visitas esporádicas y ahora llegaron con papeles en mano, diciendo que el terreno ya tiene dueño. Es una forma de intimidación", relató Jacobo Morales.

Ante esta situación, ambas acudieron a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio, donde les recomendaron interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se investigue el origen y validez de los documentos.

De acuerdo con las denunciantes, la inmobiliaria estaría representada por Alfonso García Cantón y presentó un escrito presuntamente emitido por la Notaría Pública número 193, a cargo del licenciado Héctor Alvarado Domínguez, el cual podría estar vinculado a posibles irregularidades jurídicas.



