Alistan demanda contra Pemex

El Ayuntamiento de Altamira, a través de la dirección de Ecología y Medio Ambiente, prepara una denuncia ante Profepa y la Fiscalía General de Justicia del Estado por los daños ocasionados a 3 viviendas, una represa ejidal y una parcela destinada al programa social "Sembrando Vida". El titular de dicha dependencia, Rubén Zarate Herbert, informó que se trató de un derrame ocurrido en la colonia Santa Amalia, el cual fue subsanado por Petróleos Mexicanos; sin embargo, los remanentes se trasladaron entre maleza unos 5 a 6 kilómetros hasta llegar a la colonia Los Pinos y Unidos Avanzamos. "Hace como un mes y medio hubo un escurrimiento allá por Santa Amalia y llegó a Unidos Avanzamos, unos 5 ó 6 kilómetros, pero también llegó al Repecho". Este remanente obligó a 3 familias a dejar sus viviendas, luego de que se impregnaron del hidrocarburo, ocasionando daños evidentes. Indicó que la responsabilidad es evidentemente de la paraestatal, por lo que tendrán que resarcir los daños ocasionados en las 3 viviendas, la parcela y la presa ejidal. Además de ese derrame, el funcionario municipal mencionó que hay otros derrames en el ejido Maclovio Herrera y en la colonia Adolfo López Mateos, los cuales son atendidos. Agregó por último que han presentado una denuncia por el relleno en un cuerpo de agua en el ejido La Pedrera.