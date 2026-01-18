Se reduce afluencia de usuarios en transporte público en vacaciones

La demanda del servicio de transporte público en el municipio de Altamira se redujo hasta en un 30 por ciento durante las temporadas vacacionales, dio a conocer el director de Transporte Público, Jorge Loya Luna.

¿Cómo afecta la temporada vacacional al transporte público?

El funcionario municipal explicó que esta baja en el número de pasajeros es un comportamiento habitual en estos periodos, debido a la suspensión de actividades escolares y laborales.