Incendio deja a casa en cenizas

Un voraz incendio redujo a cenizas una vivienda en la colonia Los Arrecifes del Ejido La Pedrera, durante la mañana, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Municipales, José Torres Gómez, informó que su equipo fue el primero en llegar al lugar y de inmediato ingresó al domicilio para controlar el fuego y realizar labores de enfriamiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito, dejando pérdidas materiales totales, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

En apoyo acudieron también los Bomberos Voluntarios de Altamira, quienes trabajaron de manera coordinada para evitar que las llamas se extendieran a viviendas vecinas.

Los Bomberos municipales aprovecharon para recomendar a la población revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas y aparatos domésticos, con el propósito de prevenir accidentes similares.

Cabe recordar que en Altamira, los sectores con mayor incidencia de incendios domésticos son Haciendas, Canarios, Arboledas, Olivos y Jardines de Arboledas.