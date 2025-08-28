Un nuevo corte de energía eléctrica registrado en la zona centro de Altamira provocó molestias entre vecinos y comerciantes, quienes aseguran que esta situación se ha vuelto constante en los últimos meses.

El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, reconoció que las interrupciones en el suministro han ido en aumento, especialmente cuando la Comisión Federal de Electricidad programa suspensiones por trabajos de mantenimiento.

"Tenemos una buena comunicación con el superintendente Ariel Pérez, pero estamos esperando que nos den la comunicación oficial. Es necesario que la información fluya, porque los usuarios son los más afectados y deben estar preparados para este tipo de cortes que ya están programados por la CFE", expresó el funcionario.

Pérez Ramírez, hizo un llamado a la paraestatal para que notifique con anticipación sobre las suspensiones de energía, con el fin de que la población pueda tomar sus previsiones y evitar contratiempos en sus actividades diarias.

"Nos destantean al momento de informarle nosotros a la ciudadanía. Esperemos que la comunicación sea previa", agregó.

Comerciantes de la zona señalaron que los apagones no sólo afectan la operación de sus negocios, sino también generan pérdidas económicas, por lo que urgieron a que se establezca un esquema de avisos oportunos y claros.



