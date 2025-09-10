COVID-19 sigue en la zona sur

Aunque el COVID-19 ya se considera una enfermedad endémica, los contagios continúan registrándose en la región, con un promedio de uno a dos casos por semana', informó Carlos Alberto Juárez del Ángel, director del Distrito de Bienestar de la Salud en Altamira.

El funcionario destacó que, si bien los casos de coronavirus no han mostrado un repunte preocupante, sí se observa un incremento de otras enfermedades respiratorias, principalmente influenza y cuadros infecciosos de las vías aéreas.

Durante el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública, Juárez del Ángel recordó que en noviembre dará inicio la campaña intensiva de vacunación contra COVID e influenza, a fin de prevenir complicaciones durante la temporada invernal.

Explicó que la actual transición climática favorece estos padecimientos, pues la exposición a altas temperaturas y el uso constante de aire acondicionado generan condiciones propicias para infecciones respiratorias.

De acuerdo con los registros oficiales, de enero a la fecha se han confirmado menos de 30 casos de COVID-19, mientras que las infecciones respiratorias acumulan alrededor de 16 mil.