Vigilarán asignación de viviendas del Bienestar

Porque en el municipio de Altamira existen unas 5 mil viviendas abandonadas del Infonavit, es necesario que éstas sean reasignadas a personas que realmente las necesiten, pues se estima que unas 3 mil familias rentan o invaden propiedades para vivir.

Sebastián Domínguez Silvan, Presidente de la Asociación de Colonos "Esfuerzo Legal", señaló que ahora con el anuncio de la construcción de casas del programa "Vivienda para el Bienestar" en Altamira, estarán muy vigilantes de que se otorguen a quienes verdaderamente las necesitan, pues hay quienes sólo las quieren para negocio.

Indica que son 1,125 viviendas las que se construirán a espaldas del CRI Teletón, señalando que las autoridades tienen que ser muy cuidadosas al momento de asignarlas.

"Se tiene que ver que no tengan una propiedad en el Registró Público de la Propiedad, que la gente sea necesitada y que no tenga dónde vivir".

Indica que otra problemática, es las casas abandonadas en Altamira, pues asegura que puede haber unas 5 mil en esta condición, muchas de ellas vandalizadas, otras olvidadadas e incluso lagunas a punto de caerse por falta de mantenimiento.

Señala que en caso de que esas viviendas que se van a construir, en caso de no ser bien adjudicadas, corren el riesgo de quedar abandonadas.

Cuestionado sobre el abandono de viviendas, Domínguez Silvan, señala que muchas veces es porque las familias son originarias de otros estados y por un tiempo estuvieron en la zona.

Otra situación, es el alto costo de las mensualidades de las viviendas, incluso algunas impagables.

Refiere que el Gobierno Federal de e analizar primeramente la reasignación de casas abandonadas y posteriormente empezar con el proyecto de construcción de las más de mil viviendas.