Destapan un posible complot de maestros

Lo que parecía una protesta estudiantil más en el CETis Número 78 de Altamira comienza a mostrar un trasfondo mucho más delicado: la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) investiga la presunta participación de maestros que habrían inducido a los alumnos a agredir al director del plantel, Julio César Barrón Morales.

Tras los hechos violentos registrados este miércoles por la tarde, una comisión especial proveniente de la Ciudad de México arribó al municipio para recabar pruebas y testimonios.

El grupo está conformado por altos mandos y personal jurídico de la DGETI, quienes trabajan directamente en las instalaciones del plantel.

De acuerdo con Olegario Muñiz Cura, comisionado de la DGETI en Tamaulipas, existe un video clave que muestra a personas adultas dando instrucciones a los jóvenes momentos antes y durante la agresión contra el directivo.

"En ese material audiovisual es muy evidente lo que sucede. Se observa a adultos incitando a los muchachos y marcándoles pautas. No podemos emitir aún una opinión definitiva, pero el registro es claro", puntualizó.

El funcionario recalcó que los estudiantes no serán expulsados si se demuestra que fueron manipulados.

"La misión de la DGETI es proteger a los alumnos, y si se comprueba que actuaron bajo inducción, las sanciones no irán contra ellos, sino hacia quienes los manipularon", advirtió.

Sobre las acusaciones de acoso en contra de Barrón Morales, Muñiz Cura precisó que dentro del plantel no existe denuncia formal alguna, y que el caso ya está en manos de la Fiscalía, por lo que se seguirá en un ámbito estrictamente jurídico.

Dijo que la DGETI condena de manera enérgica los actos de violencia registrados y aseguró que no habrá encubrimientos, "vamos a llegar hasta el fondo. La comunidad estudiantil debe sentirse segura y respaldada", remarcó el comisionado.

