Suman 250 cocodrilos capturados en el sur

Ante el incremento de avistamientos y ataques de cocodrilos en cuerpos de agua del municipio, el comandante del Cuerpo de Bomberos, José Torres Gómez, exhortó a los pescadores y habitantes a extremar precauciones, especialmente en lagunas donde se han registrado incidentes recientes.

El funcionario informó que un pescador fue atacado por un cocodrilo en una laguna del sector Nuevo Madero, por lo que pidió evitar introducirse al agua.

"Hay muchos cocodrilos, andan bajo el agua y no se ven; salen sólo para atacar", advirtió.

Torres Gómez, señaló que en lo que va del año se han capturado alrededor de 250 ejemplares en distintas zonas urbanas de Altamira, situación que refleja el aumento en su desplazamiento hacia áreas pobladas a causa de las lluvias y el desbordamiento de lagunas.

Mencionó que recientemente se reportó la presencia de un cocodrilo de 1.20 metros de longitud en un terreno baldío inundado de la colonia Venustiano Carranza, sitio donde el reptil se adaptó tras permanecer el agua estancada.

Agregó que personal de Comapa Altamira acudirá con una bomba para drenar el agua y facilitar la captura del animal por parte de los Bomberos.

Aunque se trata de un ejemplar pequeño, sus mordeduras pueden ser peligrosas, por lo que el comandante insistió en que la ciudadanía no intente espantar ni capturar a los cocodrilos, sino reportar su presencia de inmediato a las autoridades.