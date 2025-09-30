Capturan un cocodrilo dentro de una clínica

Pacientes y personal de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social Número 16 conocido como "La Morita" vivieron un inesperado sobresalto este lunes por la mañana, luego de que un cocodrilo, de poco menos de un metro de largo, fuera sorprendido deambulando por uno de los pasillos del hospital.

El inusual visitante fue asegurado minutos después por elementos del Cuerpo de Bomberos de Altamira, quienes lo capturaron sin contratiempos y lo trasladaron a una laguna cercana, donde fue liberado en su hábitat natural.

Aunque el hecho no dejó personas lesionadas, la gente que se encontraba en espera de ser atendida y los propios empleados se sorprendieron al ver al saurio deambulando en los pasillos.

"Gracias a Dios que no andaba algún niño por ahí... Lo bueno que ya fue atrapado", dijo una de las derechohabientes.

Y es que la presencia de cocodrilos en zonas urbanas ya se ha hecho común, ahora más, con la presencia de estos lagartos dentro de los hospitales.

Lo que antes parecía exclusivo de cuerpos de agua o áreas rurales, hoy se manifiesta en plena convivencia con la población, confirmando que en Altamira y en gran parte del sur de Tamaulipas estos reptiles ya forman parte del entorno cotidiano.