Cocodrilo ataca a pescador en Altamira; casi le arranca una pierna

Un hombre que se encontraba pescando en la laguna de la colonia Nuevo Madero fue atacado por un cocodrilo, el cual, casi le arrancó una de sus piernas.

Lo anterior ocurrió al mediodía de este sábado en la referida laguna, muy cerca del Corredor "Luis Donaldo Colosio".

El hombre se introdujo en la orilla de la laguna a fin de lanzar su atarraya, cuando intempestivamente un cocodrilo de unos 2 metros de longitud lo atacó mordiéndole su pierna derecha.

Tras gritar para pedir auxilio, un compañero de pesca de inmediato se aproximó a él para sujetarlo del cuerpo para evitar que se lo llevara laguna adentro.

Tras lograr rescatarlo de las poderosas quijadas del saurio, de inmediato lo subió a la camioneta y lo trasladó a las instalaciones de la Cruz Roja de la Zona Norte de Tampico.

Allí, llegaron Bomberos Voluntarios quienes le aplicaron un torniquete para evitar que siguiera desangrándose, además de esterilizar la herida y vendarla.

Posterior a ello, el hombre de unos 48 años de edad fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Número 6 dónde recibiría la atención médica especializada.

Cabe hacer mención que el pescador señaló que recientemente estaba trabajando en el estado de Durango en la construcción de una Termoeléctrica, motivo por el cual aún tenía vigencia médica como derechohabiente del IMSS.