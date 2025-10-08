Clases seguirán

Luego de que en redes sociales se ha difundido el cierre de 2 escuelas en Altamira, producto del padecimiento Boca-Pies-Manos, (Coxsackie) el sector Salud desmintió tales afirmaciones y aseguró que solo se lanzó un aviso epidemiológico.

Carlos Juárez del Ángel, titular de Distrito para el Bienestar de la Salud Número 12, señaló que lamentablemente las redes sociales han tergiversado la información, situación que ha sido aclarada por las autoridades de Salud del Estado.

"Primeramente salió por ahí una nota que lo relacionaba con el virus del mono y decía que estábamos en una alerta sanitaria. Las alertas sanitarias se dan a través de productos y servicios y las emite la COFEPRIS y las alertas epidemiológicas son por riesgos y daños a la salud y las emite la dirección general de Epidemiología", explicó el galeno.

Señaló que hace dos semanas se tenían 2 casos y la semana pasada se registraron 8 casos, acumulando 10 casos en Altamira.

Respecto a las escuelas, Juárez del Ángel, señaló que se emitió el aviso epidemiológico a cada uno de los planteles a fin de que. Se establezcan filtros sanitarios y en caso de detectar a alguno alumno con los síntomas, se regresa a sus casas, dándole de 8 a 10 días de reposo.