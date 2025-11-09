Tamaulipas

Proponen pena de 10 años por ciberacoso

Iniciativa busca cerrar el paso a las distintas formas de violencia digital que afectan principalmente a niñas, niños y jóvenes
Sanciones más severas a quienes cometan ciberacoso, con castigos que podrían llegar hasta los 10 años de cárcel.

El Congreso de Tamaulipas analiza una propuesta legislativa impulsada por la diputada Cynthia Jaime para imponer sanciones más severas a quienes cometan ciberacoso, con castigos que podrían llegar hasta los 10 años de cárcel.

La legisladora explicó que la iniciativa busca cerrar el paso a las distintas formas de violencia digital que afectan principalmente a niñas, niños y jóvenes, desde el hostigamiento y las amenazas hasta la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

"Como madres y padres estamos preocupados porque el teléfono celular, que es una herramienta útil, también puede convertirse en un riesgo para nuestros hijos", advirtió.

Tenemos que poner alto a la impunidad en el entorno digital. Nadie debe sentirse amenazado por participar en una red social. - Cynthia Jaime, diputada local 

El proyecto integra agravantes para quienes provoquen daño psicológico o compartan material sensible, y endurece las penas cuando las víctimas sean menores de edad. 

En su análisis participan comisiones relacionadas con educación, equidad de género y deporte.

Jaime Castillo, llamó a la población a denunciar este tipo de agresiones, pues aunque la Policía Cibernética y la Fiscalía cuentan con facultades para investigarlas, muchas víctimas prefieren guardar silencio por miedo o desconocimiento.

Subrayó que las mujeres continúan siendo las más vulnerables al acoso en línea, agresiones que suelen originarse desde perfiles falsos o anónimos que difunden mensajes ofensivos o difamatorios.

"Tenemos que poner alto a la impunidad en el entorno digital. Nadie debe sentirse amenazado por participar en una red social", sostuvo.

